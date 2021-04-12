В Краснодаре расширят дорогу возле ККБ № 1
В администрации Краснодара 12 апреля сообщили, что собираются расширить участок дороги на улице 1-го Мая
Напомним, в 2019 году на улице 1-го Мая в Краснодаре ввели выделенную полосу для общественного транспорта на участке от Черкасской до 40-летия Победы. Тогда в городском департаменте транспорта заявили, что полоса почти не использовалась для проезда общественного транспорта, потому что на ней регулярно паркуются автомобили.
12 апреля 2021 года власти Краснодара заявили, что в ближайшее время мэрия начнет изымать территорию на 1-го Мая, чтобы расширить дорогу. По мнению главы краевого центра Евгения Первышова, эта улица нуждается в реконструкции из-за плотного трафика.
«Возле краевой больницы необходимо расширять улицу, наводить порядок, создавать более комфортные условия. Там зачастую машины скорой помощи разъехаться не могут. Трафик сложный. Плюс к этому строится новый корпус», — резюмировал Первышов.
Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт на 27 улицах, в том числе в районе ККБ № 1. На Российскую дорожная техника заехала в начале марта, также строительные работы развернулись на Черкасской. А в начале апреля вместо капитального ремонта рабочие начали засыпать ямы на улице Домбайской.
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