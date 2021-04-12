В Краснодаре расширят дорогу возле ККБ № 1

В администрации Краснодара 12 апреля сообщили, что собираются расширить участок дороги на улице 1-го Мая

Напомним, в 2019 году на улице 1-го Мая в Краснодаре ввели выделенную полосу для общественного транспорта на участке от Черкасской до 40-летия Победы. Тогда в городском департаменте транспорта заявили, что полоса почти не использовалась для проезда общественного транспорта, потому что на ней регулярно паркуются автомобили.

12 апреля 2021 года власти Краснодара заявили, что в ближайшее время мэрия начнет изымать территорию на 1-го Мая, чтобы расширить дорогу. По мнению главы краевого центра Евгения Первышова, эта улица нуждается в реконструкции из-за плотного трафика.

«Возле краевой больницы необходимо расширять улицу, наводить порядок, создавать более комфортные условия. Там зачастую машины скорой помощи разъехаться не могут. Трафик сложный. Плюс к этому строится новый корпус», — резюмировал Первышов.