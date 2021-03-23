В Сочи распустилась сакура «вечерние сумерки»

Краснодарский край

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В конце марта в сочинском Дендрарии расцвела сакура

Специалисты парка зафиксировали одиночные цветущие экземпляры на вишне полущетинистой плакучей. Она известна как сакура равноденная сорта «вечерние сумерки». Кроме того, цветы появились на сакуре Ланезза сорта «арияки». Пока это не массовое цветение, отметили в Дендрарии, однако уже в начале апреля начнут цвести все деревья.

Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани отметила, что в этом году сакура зацвела в свой срок.

«Последние несколько лет они опережали свой график в среднем на неделю. Однако в конце этой зимы нас ждали заморозки и существенное понижение температуры, что заставило их распуститься как раз на день весеннего равноденствия, с 21 на 22 марта».

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Всего в парке находятся семь видов и 22 сорта сакур. Их можно увидеть в верхней части парка, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Напомним, ранее в Дендрарии начали распускаться магнолии. Цветение разных видов этого растения будет продолжаться до апреля. Также на курорте зацвела алыча. 

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