В Краснодаре в сквере Дружбы народов планируют построить новый скейт-парк

Сейчас в сквере есть комплекс из брусьев, разноуровневых турников, шведской лестницы и четырех тренажеров. Часть из них не подлежит ремонту, сломанные тренажеры и турники начнут убирать 21 февраля. Начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников отметил, что заменить их просили жители расположенных рядом домов.

Новые тренажеры хотят переместить в другое место — их установят около скейт-площадки, которую также собираются реконструировать. В мэрии отметили, что многие элементы скейт-парка «изношены и могут быть опасными». Нынешний фанерно-каркасный скейт-парк, напомним, установили в 2014 году.

Новый комплекс хотят сделать из бетона с применением техники торкретирования — это значит, что бетонный раствор будут наносить под высоким давлением. Отмечается, что это в разы увеличит срок эксплуатации конструкции. Установить новый скейт-парк планируют летом 2020 года.