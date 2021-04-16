На Кубани назначили нового митрополита

15 апреля члены Священного Синода Русской Православной Церкви назначили метрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла преосвященным Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии и постоянным членом Священного Синода. От управления Екатеринодарской епархии он освобожден.

Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии стал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Его освободили от управления Челябинской епархией и временного управления Троицкой епархией, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Новый митрополит Екатеринодарский и Кубанский Геригорий (Андрей Владимирович Петров) окончил физический факультет Ярославского государственного университета имени Демидова. Учебу в вузе совмещал исполнением обязанностей псаломщика Крестобогородского храма в Ярославле. Затем обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. В 2009 году пострижен в монашество.