На 2 года осудили полицейского из Туапсе, который украл служебный катер во время наводнения

Краснодарский край

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В Туапсе вынесли приговор полицейскому, который угнал служебный катер во время наводнения, сообщили в СК Кубани 15 апреля

Напомним, в октябре 2018 года на Туапсе обрушилось наводнение. По версии следствия, начальник отдела МВД России по Туапсинскому району Виталий Шевченко вступил в сговор с начальником тыла Андреем Мишковым, чтобы украсть служебный катер. Злоумышленники знали, что катер «Стриж-4» находится гаражном боксе морского торгового порта, но своему руководству сообщили, что судно якобы унесло в акваторию Черного моря во время паводков.

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Кроме того, Шевченко поручил Мишкову провести служебную проверку по факту порчи судна. Результаты проверки начальник отдела МВД в последующем утвердил. Таким образом полицейские присвоили себе катер и причинили ущерб на 2 млн 330 тыс. рублей.

В 2019 году против одного из фигурантов преступления возбудили уголовное дело за мошенничество, а позже стало известно о еще двух делах — о злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов.

15 апреля 2021 года СК Кубани сообщил, что двух фигурантов дела признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение вверенного имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Виталия Шевченко приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей. Андрею Мишкову суд дал год и пять месяцев колонии, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, в августе прошлого года СК Кубани сообщил, что полицейский из Отрадненского района угнал машину бизнесмена, в которой было более 1 млн рублей.

Кражи Полиция Следственный комитет Туапсинский район Черное море

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