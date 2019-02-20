Во время наводнения в Туапсе полицейский украл служебный катер

В Туапсе во время паводка, произошедшего в октябре 2018 года, полицейский похитил служебный катер и сказал руководству, что его смыло в море

По версии следствия, 24 октября 2018 года временно исполняющий обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району похитил служебный катер «Стриж-4», за который он отвечал.

Полицейский знал, что катер стоит в гараже морского торгового порта, однако сообщил руководству, что во время наводнения судно унесло в море. До декабря мужчина делал вид, что ищет его. Ущерб превысил 730 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.