Во время наводнения в Туапсе полицейский украл служебный катер

Краснодарский край

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В Туапсе во время паводка, произошедшего в октябре 2018 года, полицейский похитил служебный катер и сказал руководству, что его смыло в море

По версии следствия, 24 октября 2018 года временно исполняющий обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району похитил служебный катер «Стриж-4», за который он отвечал.

Полицейский знал, что катер стоит в гараже морского торгового порта, однако сообщил руководству, что во время наводнения судно унесло в море. До декабря мужчина делал вид, что ищет его. Ущерб превысил 730 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения).

8 февраля его уволили за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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