На Кубани полицейский угнал машину бизнесмена, в которой было более 1 млн рублей

В Отрадненском районе будут судить полицейского и его сообщников за разбойное нападение на предпринимателя

По данным следствия, 39-летний командир взвода отдельной роты ППС ОМВД России по Отрадненскому району узнал, что 36-летний предприниматель в своей машине перевозит крупные суммы денег от реализации товара. Он договорился с 29-летним и 33-летним знакомыми и разработал план разбойного нападения. Согласно ролям, мужчины должны были напасть на коммерсанта, похитить деньги и укрыться в заранее подготовленном месте. В свою очередь полицейский информировал их о следствии и прикрывал.

Днем 6 октября 2019 года сообщники выследили предпринимателя, напали на него и выстрелили в его сторону из оружия, которое один из них незаконно купил в 2012 году. После этого мужчины угнали машину бизнесмена, повредили панель автомобиля с перчаточным ящиком [бардачком] и похитили из него более 1,2 млн рублей.