На Кубани полицейский угнал машину бизнесмена, в которой было более 1 млн рублей
В Отрадненском районе будут судить полицейского и его сообщников за разбойное нападение на предпринимателя
По данным следствия, 39-летний командир взвода отдельной роты ППС ОМВД России по Отрадненскому району узнал, что 36-летний предприниматель в своей машине перевозит крупные суммы денег от реализации товара. Он договорился с 29-летним и 33-летним знакомыми и разработал план разбойного нападения. Согласно ролям, мужчины должны были напасть на коммерсанта, похитить деньги и укрыться в заранее подготовленном месте. В свою очередь полицейский информировал их о следствии и прикрывал.
Читайте также:
Днем 6 октября 2019 года сообщники выследили предпринимателя, напали на него и выстрелили в его сторону из оружия, которое один из них незаконно купил в 2012 году. После этого мужчины угнали машину бизнесмена, повредили панель автомобиля с перчаточным ящиком [бардачком] и похитили из него более 1,2 млн рублей.
Полицейского и сообщников задержали и заключили под стражу. Их обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Знакомым сотрудника МВД в зависимости от их ролей также предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (Угон без цели хищения с применением насилия), ч. 1 ст. 167 УК РФ (Повреждение чужого имущества). Материалы направили в суд, сообщили 20 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также
«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»
Статьи ПартнерскийПочему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?
Интервью с Виталием Вороновым