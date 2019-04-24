На полицейского, который украл катер во время наводнения в Туапсе, завели новые дела

Следственный комитет в апреле заподозрил в новых преступлениях полицейского, укравшего катер во время наводнения в Туапсе

Врио начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району во время октябрьского наводнения похитил катер «Стриж-4», сообщив начальству, что судно якобы смыло в море.

В конце февраля следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения).

В апреле стало известно, что экс-полицейский подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии якобы находился на его территории. После служебной проверки мужчина составил акт осмотра об отсутствии служебного катера на территории кооператива. Это выявили оперативные сотрудники отдела Туапсе УФСБ по Краснодарскому краю.

Против полицейского дополнительно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Их соединили в одно производство, сообщили 24 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.