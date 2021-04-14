В Краснодаре движение в районе улицы Тополиной перекроют на месяц

В Краснодаре в середине апреля на месяц перекроют движение в районе улицы Тополиной из-за ремонта дороги

Движение транспорта ограничат с 17 апреля до 17 мая в районе улицы Тополиной. В это время на участке от улицы Жигулевской до Автомобильной сделают асфальтобетонную дорогу, тротуары, велосипедные дорожки, парковочные места и уличное освещение.

На участке от улицы Автомобильной до проезда к Московской будут переустраивать сеть ливневых канализаций, силовых кабелей и сетей связи.

Проехать по этим улицам сможет только транспорт предприятий,которые расположены на этом участке.