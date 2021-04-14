В Краснодаре движение в районе улицы Тополиной перекроют на месяц
В Краснодаре в середине апреля на месяц перекроют движение в районе улицы Тополиной из-за ремонта дороги
Движение транспорта ограничат с 17 апреля до 17 мая в районе улицы Тополиной. В это время на участке от улицы Жигулевской до Автомобильной сделают асфальтобетонную дорогу, тротуары, велосипедные дорожки, парковочные места и уличное освещение.
На участке от улицы Автомобильной до проезда к Московской будут переустраивать сеть ливневых канализаций, силовых кабелей и сетей связи.
Проехать по этим улицам сможет только транспорт предприятий,которые расположены на этом участке.
Напомним, весной в Краснодаре начался ремонт на 27 улицах. Так, например, на Российской до лета обновят участок длиной 5,3 км, а в районе улиц Селезнёва и Лизы Чайкиной к маю сделают тротуары и велодорожку. В начале апреля начался ремонт улицы Трубилина. Из-за ремонта движение на улице Черкасской ограничено до 3 августа, зато Пашковский Перекат в ГМР пообещали открыть для проезда легковых машин 19 апреля.