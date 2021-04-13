Власти Краснодара назвали сроки окончания ремонта улицы, которая станет новым выездом из ГМР

В мэрии Краснодара 12 апреля обсудили ход ремонтных работ на Пашковском Перекате и почему он затянулся

В феврале городские власти решили починить разрушенную дорогу на улице Пашковский Перекат и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей. Сроки окончания ремонта из-за погоды меняли дважды: сначала открыть ее планировали 20 марта, затем перенесли на 10 апреля. Протяженность нового участка составит 700 метров: от строения № 100 до ЖК «Гарант»

На еженедельной городской планерке в мэрии Краснодара 12 апреля сообщили, что движение для легковых автомобилей по улице Пашковский Перекат откроют 19 апреля, для грузового транспорта — 3 мая.

Председатель гордумы Вера Голушко отметила, что завершить ремонт на этом участке раньше не позволяла погода.

Кроме того, движение транспорта на участке не прекращалось, несмотря на установленные ограничительные знаки, что мешало ремонту. До открытия новой дороги на участке запрещено движение автомобилей. Выезд в центр остается по улицам имени Трудовой славы и имени Дмитрия Благоева.