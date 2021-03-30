Власти Краснодара пообещали к маю сделать велодорожку в районе улицы Селезнёва
Глава Краснодара Евгений Первышов 30 марта рассказал о сроках завершения ремонта на улицах Лизы Чайкиной и Селезнёва
Напомним, ремонт дорог на этих улицах стартовал в начале марта. Там собираются обновить асфальт, поменять бордюры и починить тротуары.
30 марта во время утреннего объезда мэр города Евгений Первышов проверил, как идут работы на Селезнёва и Лизы Чайкиной. Глава Краснодара отметил, что улица Селезнёва — один из наиболее серьезных участков из списка ремонтируемых дорог. По просьбам жителей города там появятся пандусы, тротуар и велодорожка длиной больше километра, рассказал Первышов в своем телеграм-канале.
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Со стороны гаражного кооператива, где раньше не было пешеходной зоны, построят тротуар длиной 300 метров. Об этом попросили жители района и работники МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное депо», путь к которому проходит через этот участок.
Так, на Лизы Чайкиной уже заменили три остановки и оборудовали дополнительные ливневки. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки и пандусы для маломобильных граждан.
Подрядчиком работ выступила фирма «Дортранссервис». Ремонт на улицах Лизы Чайкиной и Селезнева планируют завершить к началу мая.
В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что в городе придерживаются комплексного подхода к ремонту пересекающихся и параллельных улиц. Так, в 2021 году собираются отремонтировать улицу Волжскую от Новороссийской до Селезнёва.
Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт на 27 улицах. В планах городских властей на 2021 год — привести в порядок дороги не только Краснодара, но и станицы Елизаветинской, хутора Ленина и поселка Индустриального.
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