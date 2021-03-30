Власти Краснодара пообещали к маю сделать велодорожку в районе улицы Селезнёва

Глава Краснодара Евгений Первышов 30 марта рассказал о сроках завершения ремонта на улицах Лизы Чайкиной и Селезнёва

30 марта во время утреннего объезда мэр города Евгений Первышов проверил, как идут работы на Селезнёва и Лизы Чайкиной. Глава Краснодара отметил, что улица Селезнёва — один из наиболее серьезных участков из списка ремонтируемых дорог. По просьбам жителей города там появятся пандусы, тротуар и велодорожка длиной больше километра, рассказал Первышов в своем телеграм-канале .

Напомним, ремонт дорог на этих улицах стартовал в начале марта. Там собираются обновить асфальт, поменять бордюры и починить тротуары.

Со стороны гаражного кооператива, где раньше не было пешеходной зоны, построят тротуар длиной 300 метров. Об этом попросили жители района и работники МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное депо», путь к которому проходит через этот участок.

Так, на Лизы Чайкиной уже заменили три остановки и оборудовали дополнительные ливневки. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки и пандусы для маломобильных граждан.

Подрядчиком работ выступила фирма «Дортранссервис». Ремонт на улицах Лизы Чайкиной и Селезнева планируют завершить к началу мая.