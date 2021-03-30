Власти Краснодара пообещали к маю сделать велодорожку в районе улицы Селезнёва

Краснодарский край

Распечатать

Глава Краснодара Евгений Первышов 30 марта рассказал о сроках завершения ремонта на улицах Лизы Чайкиной и Селезнёва

Напомним, ремонт дорог на этих улицах стартовал в начале марта. Там собираются обновить асфальт, поменять бордюры и починить тротуары.

30 марта во время утреннего объезда мэр города Евгений Первышов проверил, как идут работы на Селезнёва и Лизы Чайкиной. Глава Краснодара отметил, что улица Селезнёва — один из наиболее серьезных участков из списка ремонтируемых дорог. По просьбам жителей города там появятся пандусы, тротуар и велодорожка длиной больше километра, рассказал Первышов в своем телеграм-канале.

Читайте также:

Со стороны гаражного кооператива, где раньше не было пешеходной зоны, построят тротуар длиной 300 метров. Об этом попросили жители района и работники МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное депо», путь к которому проходит через этот участок.

Так, на Лизы Чайкиной уже заменили три остановки и оборудовали дополнительные ливневки. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки и пандусы для маломобильных граждан.

Подрядчиком работ выступила фирма «Дортранссервис». Ремонт на улицах Лизы Чайкиной и Селезнева планируют завершить к началу мая.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что в городе придерживаются комплексного подхода к ремонту пересекающихся и параллельных улиц. Так, в 2021 году собираются отремонтировать улицу Волжскую от Новороссийской до Селезнёва.

Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт на 27 улицах. В планах городских властей на 2021 год — привести в порядок дороги не только Краснодара, но и станицы Елизаветинской, хутора Ленина и поселка Индустриального.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Новости

Главой Брюховецкого района стал уроженец райцентра и бывший тренер
Власти Краснодара пообещали к маю сделать велодорожку в районе улицы Селезнёва
В Адыгее в 2023 году хотят провести первенство России по боксу среди юниоров
Роспатент решил защитить географическое происхождение кубанского вина
На Кубани осудили на 2,5 года экс-чиновника минсельхоза, который брал взятки за предоставление грантов
В Анапе силовики положили лицом в пол посетителей подпольного бара

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Вчера, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
Вчера, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале