В Сочи завезут насекомых для борьбы с орехотворкой, которая уничтожает каштаны

Краснодарский край

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В Сочи в мае завезут специальных насекомых, чтобы защищать каштановые леса

Напомним, летом 2016 года в Сочинском нацпарке обнаружили карантинное насекомое — восточную каштановую орехотворку. Ученые сделали прогноз, что вредитель сможет уничтожить 47 тыс. га каштановых лесов в районе Сочи и на Северном Кавказе. В 2017 гору насекомое перешло в леса Адыгеи, а весной 2019 года сочинские ученые обеспокоились тем, что орехотворка продолжает захватывать каштановые леса курорта.

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В апреле 2021 года из Италии в Москву доставили энтомофагов — насекомых для истребления каштановой орехотворки. В мае их доставят на курорт и выпустят на особо охраняемых территориях Сочинского национального парка.

«Никакие иные средства на орехотворку не действуют, поэтому приняли решение привезти энтомофагов, — прокомментировали 13 апреля в пресс-службе мэрии Сочи. — Вреда природе или человеку они не нанесут».

В администрации курорта отметили, что за несколько лет в Сочи потеряли 1,9 тыс. га реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2,3 тыс. га. Под угрозой исчезновения оказались каштанники и дубравы.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в апреле 2020 года заложили каштановый лес.

Лесное хозяйство Насекомые Растениеводство Сочи

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В Сочи завезут насекомых для борьбы с орехотворкой, которая уничтожает каштаны
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