В Сочи высадили молодые каштаны. С каждым годом на Кавказе их становится все меньше

Краснодарский край

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В Сочи 22 апреля, в Международный день Земли, заложили каштановый лес

Сейчас в Кавказском заповеднике болеют около 50% каштанов. Эта порода деревьев гибнет в регионе из-за двух причин: эндотиевого рака, вызванного сумчатым грибом, а также из-за завезенного насекомого орехотворки.

22 апреля стало известно об акции от Кавказского заповедника. Организация высадила 60 саженцев каштана в Сочи. Как отметил директор заповедника Сергей Шевелев, исчезновение каштана в естественных лесах Кавказа опасно прежде всего потому, что эта порода деревьев является кормовой базой для диких животных.

«Второй важный шаг — это необходимость закладки питомника, сохранения генетического материала. Договорились о возможном создании такого питомника на базе Апшеронского лесхоз техникума. Сейчас нужно найти средства на строительство теплицы и осенью собрать посадочный материал, а ухаживать за растениями смогут студенты», — цитирует Шевелева пресс-служба.

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Шевелев обратил внимание, что место для высадки саженцев выбрано не случайно. Долина реки Ассара — это место естественного произрастания этого вида.

Как сообщали Юга.ру, восточную каштановую орехотворку обнаружили в Сочинском нацпарке летом 2016 года. Ученые сделали прогноз, что вредитель сможет уничтожить 47 тыс. га каштановых лесов в районе Сочи и на Северном Кавказе.

В 2017 гору насекомое перешло в леса Адыгеи. Тогда специалисты Адыгеи заявили об угрозе исчезновения каштановых лесов. В апреле 2019 года забили тревогу уже ученые Сочи. Они рассказали, что орехотворка продолжает захватывать каштановые леса в Сочи.

Заповедники Насекомые Сочи

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