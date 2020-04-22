В Сочи высадили молодые каштаны. С каждым годом на Кавказе их становится все меньше

В Сочи 22 апреля, в Международный день Земли, заложили каштановый лес

Сейчас в Кавказском заповеднике болеют около 50% каштанов. Эта порода деревьев гибнет в регионе из-за двух причин: эндотиевого рака, вызванного сумчатым грибом, а также из-за завезенного насекомого орехотворки.

22 апреля стало известно об акции от Кавказского заповедника. Организация высадила 60 саженцев каштана в Сочи. Как отметил директор заповедника Сергей Шевелев, исчезновение каштана в естественных лесах Кавказа опасно прежде всего потому, что эта порода деревьев является кормовой базой для диких животных.

«Второй важный шаг — это необходимость закладки питомника, сохранения генетического материала. Договорились о возможном создании такого питомника на базе Апшеронского лесхоз техникума. Сейчас нужно найти средства на строительство теплицы и осенью собрать посадочный материал, а ухаживать за растениями смогут студенты», — цитирует Шевелева пресс-служба.