Суд дал 3 года колонии-поселения капитану катера за гибель двух пассажирок в Джубге

13 апреля стал известен приговор капитану и владельцу катера, при опрокидывании которого погибли две женщины в акватории Чёрного моря в Туапсинском районе

Напомним, 5 июля 2019 года в акватории Чёрного моря в поселке Джубга Туапсинского района опрокинулся прогулочный катер «Атолл». На борту находились 49 человек, включая 19 детей, при том что максимальная вместимость судна — 11 человек.

Большую часть людей спасатели доставили на берег, еще несколько человек подобрали проходящие суда. Двух женщин 42 и 34 лет спасти не удалось. Владелец и капитан судна попытали скрыться, но полиция задержала их.

Спустя год следователи установили, что причиной смертельного ЧП стало то, что в конструкцию катера «Атолл» внесли существенные изменения. Это повлияло на показатели устойчивости, запас плавучести и непотопляемости судна. Двигатель катера и вовсе был неисправен.

Против владельца «Атолла» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), против водителя судна — по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В итоге суд признал обвиняемых виновными. Владельца катера приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а капитану назначили три года колонии-поселения, сообщили 13 апреля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.