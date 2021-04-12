Появилось видео, снятое поздним вечером 11 апреля на борту рейса Сочи — Санкт-Петербург, где произошла разгерметизация кабины и самолет вернулся в аэропорт курорта

Накануне в 20:49 из Сочи в Санкт-Петербург вылетел борт AZV344 компании Azur Air. На борту Boeing 737-8 находилось 190 пассажиров. После взлета произошла разгерметизация кабины, и самолет вернулся обратно. Посадка в аэропорту Адлера ожидалась в 22:05, однако самолет удачно приземлился только в 22:24, сделав несколько кругов на Черным морем.

Телеграм-канал MASH опубликовал видео, снятое на борту самолета. На кадрах видно, что все пассажиры сидят в кислородных масках, а капитан объясняет, что произошло.

«Самолет не загерметизировался, поэтому мы не можем набирать заданную высоту. Придется нам один час вырабатывать топливо. В общем-то, самолет полностью управляем, под контролем, для нас ничего опасного нет», — успокоил пассажиров капитан.

В 23:10 представитель группы компаний «Аэродинамика» Виталий Коренюгин сообщил, что пассажирам вернувшегося рейса выдали багаж и собираются разместить в гостинице. Azur Air направила за ними резервный борт. Утром 12 апреля ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта написал, что рейс вылетел в 5:00 и прибудет в Санкт-Петербург в 8:00.