В Краснодаре из-за разгерметизации кабины экстренно сел самолет из Сочи

В первые февральские выходные на борту самолета, летевшего из Сочи, произошло ЧП, и рейс экстренно сел в Краснодаре

О происшествии рассказали на планерке в мэрии Краснодара 8 февраля. В минувшие выходные в аэропорту совершил аварийную посадку рейс Сочи — Остафьево (Москва). Причиной стала разгерметизация кабины. На борту не было пассажиров.