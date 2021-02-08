В Краснодаре из-за разгерметизации кабины экстренно сел самолет из Сочи

Краснодарский край

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В первые февральские выходные на борту самолета, летевшего из Сочи, произошло ЧП, и рейс экстренно сел в Краснодаре

О происшествии рассказали на планерке в мэрии Краснодара 8 февраля. В минувшие выходные в аэропорту совершил аварийную посадку рейс Сочи — Остафьево (Москва). Причиной стала разгерметизация кабины. На борту не было пассажиров.

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Посадку совершили успешно, сейчас специалисты разбираются в причинах ситуации, рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская, которая занималась дежурством на выходных.

Напомним, похожая ситуация произошла в 2019 году. В Ростове из-за разгерметизации кабины пилотов экстренно сел самолет, летевший рейсом Москва — Элиста.

Авиация Аэропорты Краснодар Сочи

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