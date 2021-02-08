В Краснодаре из-за разгерметизации кабины экстренно сел самолет из Сочи
В первые февральские выходные на борту самолета, летевшего из Сочи, произошло ЧП, и рейс экстренно сел в Краснодаре
О происшествии рассказали на планерке в мэрии Краснодара 8 февраля. В минувшие выходные в аэропорту совершил аварийную посадку рейс Сочи — Остафьево (Москва). Причиной стала разгерметизация кабины. На борту не было пассажиров.
Читайте также:
Посадку совершили успешно, сейчас специалисты разбираются в причинах ситуации, рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская, которая занималась дежурством на выходных.
Напомним, похожая ситуация произошла в 2019 году. В Ростове из-за разгерметизации кабины пилотов экстренно сел самолет, летевший рейсом Москва — Элиста.
Сегодня, 07:44«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия
5 февраля, 08:5724 факта об Александре Скоробогатько
О его бизнес-проектах, политической карьере и хобби