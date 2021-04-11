Более 700 райдеров в купальниках устроили массовый спуск в горах Сочи. Фото и видео

В Красной Поляне на высокогорном карнавале BoogelWoogel 10 апреля состоялся массовый спуск райдеров в купальных костюмах

В 2021-м BoogelWoogel решили провести с 6 по 11 апреля. В программе первых дней были прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, конкурс красоты «Мисс BoogelWoogel» и аквадискотека. Хедлайнерами карнавала выступили группа The Hatters и Шура.

Напомним, карнавал BoogelWoogel проводится на сочинском курорте «Роза Хутор» с 2016 года. В 2019-м фестиваль собрал свыше 25 тыс. гостей, а в прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса.

Накануне на «Роза Хутор» состоялся традиционный массовый спуск в купальных шортах и бикини. Ежегодно в этом мероприятии участвуют более 1 тыс. райдеров, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В этом году с горы спустились 738 человек. Старт был на отметке 1170 метров, а температура воздуха составляла 8 °С.

В пресс-службе BoogelWoogel добавили, что в этом году устроили всемирный онлайн-спуск в купальных костюмах, которые не смогли приехать в Сочи. Кто-то из таких участников съехал на лыжах с дивана, а кто-то специально отправился в горы.

Как рассказывали Юга.ру, на карнавале BoogelWoogel-2018 на трассу вышло рекордное число райдеров в купальниках — 1,8 тыс. человек.