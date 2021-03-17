BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» 7-11 апреля
В горах Сочи анонсированы катания на лыжах в купальниках
Карнавал проводится на курорте «Роза Хутор» с 2016 года. Каждый год более тысячи райдеров участвуют в спуске в купальниках, претендуя на рекорд Гиннесса. В этом году попытка запланирована на 10 апреля.
«Это еще не всё: 8 апреля состоится спуск «курса доллара» в арт-медицинских масках. 9 апреля, помимо карнавального, пройдет пижамный спуск. А 10 апреля к ним, кроме купального, добавится еще свадебный. В этом году мы впервые проводим уникальный ночной арт-спуск. Это будет эффектное шоу-светопредставление: опытные райдеры и уверенные любители в светящихся костюмах спустятся с горы!» — рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин.
Лето не за горами:
Ритм всего BoogelWoogel задаст горнолыжный оркестр, а хедлайнерами карнавала в этом сезоне станут самые жизнерадостные артисты РФ — The Hatters и Шура. По традиции планируются и самые зрелищные состязания: прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, кубок горнолыжных конструкторов и конкурс сноубордической красоты «Мисс BoogelWoogel».
«В наше непростое время то, что пятый BoogelWoogel состоится, — это уже событие! Мы выдержали положенную социальную дистанцию в два года и наконец возвращаемся на любимый курорт. Время зря не прошло — мы придумали новые и, не побоюсь этого слова, невероятные развлечения. Гидрометцентр сообщил, что боги Снегокатания благоволят BoogelWoogel. Поэтому снежный покров будет во всех стратегически важных для креативных и веселых райдеров местах», — добавил Гирин.
Регистрация на высокогорный карнавал уже началась на сайте.