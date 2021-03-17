BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» 7-11 апреля

В горах Сочи анонсированы катания на лыжах в купальниках

Карнавал проводится на курорте «Роза Хутор» с 2016 года. Каждый год более тысячи райдеров участвуют в спуске в купальниках, претендуя на рекорд Гиннесса. В этом году попытка запланирована на 10 апреля. «Это еще не всё: 8 апреля состоится спуск «курса доллара» в арт-медицинских масках. 9 апреля, помимо карнавального, пройдет пижамный спуск. А 10 апреля к ним, кроме купального, добавится еще свадебный. В этом году мы впервые проводим уникальный ночной арт-спуск. Это будет эффектное шоу-светопредставление: опытные райдеры и уверенные любители в светящихся костюмах спустятся с горы!» — рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин.