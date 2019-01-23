В Сочи возле парка «Ривьера» незаконно вырубили деревья на 5 млн рублей

Прокуратура Центрального района Сочи выявила незаконную рубку зеленых насаждений возле парка «Ривьера»

Выяснилось, что рядом с «Ривьерой» незаконно вырубили деревья и кустарники. Ущерб превысил 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).