В Сочи возле парка «Ривьера» незаконно вырубили деревья на 5 млн рублей

Краснодарский край

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Прокуратура Центрального района Сочи выявила незаконную рубку зеленых насаждений возле парка «Ривьера»

Выяснилось, что рядом с «Ривьерой» незаконно вырубили деревья и кустарники. Ущерб превысил 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Прокуратура Сочи
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