В Туапсинском районе мужчина незаконно вырубил деревья на 25 млн рублей

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в поселке Ольгинка мужчина незаконно вырубает деревья. Позже эти сведения подтвердились: прибывшие на место сотрудники МВД установили, что 37-летний житель Апшеронского района спилил 150 деревьев породы граб, дуб, ясень и вяз. У мужчины не было на это разрешительных документов, а лес он планировал продать.

Ущерб превысил 25 млн рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, летом в Адыгее выявили, что в Майкопском районе незаконно вырубили акации и тополя, ущерб составил более 55 тыс. рублей.