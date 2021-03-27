В Сочи зацвел символ Рождества — остролист
В сочинском парке «Дендрарий» в конце марта зацвел падуб рогатый
Растение называют по-разному — падубом, илексом, остролистом. Самый распространенный вид — остролистный. Он особенно популярен в качестве символа Рождества.
В парке «Дендрарий» представлена целая коллекция из видов падуба. Сейчас жители Сочи могут наблюдать цветение падуба рогатого, родиной которого являются Восточный Китай и Корея.
Вечнозеленый кустарник вырастает в среднем до трех метров. У него тонкие, раскидистые ветви, стебли крепкие и гладкие. На них располагаются толстые, кожистые листья. Они глянцевые, треугольно или волнисто-зубчатые с пятью крупными зубцами с каждой стороны.
Падуб рогатый цветет невзрачными, мелкими цветочками с белым или желто-зеленым оттенком, которые собраны в длинные пучки. Обычно цветение приходится на март-апрель, а в сентябре-октябре растение начинает завязывать плоды — шаровидные ягодообразные костянки, которые собраны в кисти. Благодаря насыщенному красному цвету они эффектно выделяются на фоне глянцевых листьев.
В парке «Дендрарий» крупный куст падуба рогатого растёт возле Китайского дворика. Это женское растение и сейчас оно полностью усыпано цветами. Мужской куст растёт около фонтана «Сказка», он украшен яркими плодами, сообщили в пресс-служе ФГБУ «Сочинский национальный парк».
Ранее Юга.ру писали, что в сочинском дендрарии начали распускаться магнолии. Цветение разных видов этого растения будет продолжаться до апреля. Также на курорте зацвела алыча, которую называют туманным деревом, и сакура «вечерние сумерки», а в конце марта выпустил первые цветы экзотический ремнелепестник китайский — дерево шелковых лент.