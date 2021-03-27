В Сочи зацвел символ Рождества — остролист

В парке «Дендрарий» представлена целая коллекция из видов падуба. Сейчас жители Сочи могут наблюдать цветение падуба рогатого, родиной которого являются Восточный Китай и Корея.

Вечнозеленый кустарник вырастает в среднем до трех метров. У него тонкие, раскидистые ветви, стебли крепкие и гладкие. На них располагаются толстые, кожистые листья. Они глянцевые, треугольно или волнисто-зубчатые с пятью крупными зубцами с каждой стороны.

Падуб рогатый цветет невзрачными, мелкими цветочками с белым или желто-зеленым оттенком, которые собраны в длинные пучки. Обычно цветение приходится на март-апрель, а в сентябре-октябре растение начинает завязывать плоды — шаровидные ягодообразные костянки, которые собраны в кисти. Благодаря насыщенному красному цвету они эффектно выделяются на фоне глянцевых листьев.

В парке «Дендрарий» крупный куст падуба рогатого растёт возле Китайского дворика. Это женское растение и сейчас оно полностью усыпано цветами. Мужской куст растёт около фонтана «Сказка», он украшен яркими плодами, сообщили в пресс-служе ФГБУ «Сочинский национальный парк».