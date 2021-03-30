«Роза Хутор» создаст туристические лагеря, используя «Зеленый код»

На курорте «Роза Хутор» собираются внедрить специальные стандарты экологической эффективности

Путешественники все чаще выбирают для отдыха уединенные «дикие» места, пешие и велопрогулки на природе. Развитию внутреннего туризма в России также способствовала и пандемия коронавируса. При этом все больше людей задумываются о том, какой экологический след оставляют их путешествия и о необходимости сохранять природные достопримечательности.

Отвечая на растущий спрос, «Роза Хутор» приступила к созданию в окрестностях курорта сети опорных туристских лагерей. Новые объекты собираются разместить в рекреационной зоне Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника. Они будут соединены непротяженными маршрутами. При создании новых объектов «Роза Хутор» будет использовать новый корпоративный зеленый стандарт — «Зеленый код». Он включает в себя 18 критериев, которые охватывают все стадии возведения туристической инфраструктуры. «Зеленый Код» отражает приверженность курорта принципам минимизации вредного воздействия на окружающую среду и сокращения потребления ресурсов, при этом предоставляя гостям условия для комфортного и безопасного отдыха. Также зеленый стандарт будет обязательным для соисполнителей и партнеров.

Соответствие критериям определят оценкой по балльной системе. Таким образом, разработчик плана туристской инфраструктуры или строящая его команда смогут набрать большее количество баллов, выполнив все требования.

Например, они могут предложить оптимальную схему размещения объектов, сформировать план по защите диких животных, внедрить инновационные решения для экономии водных ресурсов или снижения факторов загрязнения окружающей среды.

«Мы работаем над созданием туристкой инфраструктуры в удаленных и еще недавно труднодоступных местах. При этом для нас принципиальными являются задачи гармоничной интеграции объектов размещения в естественные ландшафты и защиты природных достопримечательностей от сопутствующего воздействия. Последовательное внедрение зеленых стандартов позволит нам не только усилить контроль за соблюдением законодательных требований, но и сделать больше, чем требует закон», — объяснил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Председатель Совета по экологическому строительству (RuGBC) Гай Имз назвал появление нового корпоративного зеленого стандарта «явлением» на рынке туриндустрии и серьезной заявкой на лидерство. Также он предложил провести открытое обсуждение «Зеленого кода» в профессиональном сообществе.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов напомнил, что первые в стране зеленые стандарты появились во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. «Тогда Россия впервые углубилась в изучение моделей зеленых стандартов и предприняла системные шаги по их внедрению на олимпийской стройке, а также вложилась в разработку национального зеленого стандарта, закрепленного в итоге ГOCTом», — рассказал Исмаилов.

Он назвал понятным стремление «Розы Хутор» создать комфортную для себя экосистему, однако отметил, что при такой модели легко утратить объективность и доверие рынка. Исмаилов также предложил верифицировать новый зеленый стандарт внешней экспертизой.