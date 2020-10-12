Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью на Кубани
В Славянске-на-Кубани 11 октября произошла автомобильная авария с участием машины скорой помощи
По предварительным днным, машина скорой помощи ехала по улице Ковтюха со стороны Полковой в сторону Отдельской. На перекрестке Ковтюха и Батарейной водитель спецмашины проехал на «красный» со включенной сиреной и проблесковыми маячками.
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В это время водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Батарейной, не уступил дорогу скорой, в результате чего произошло столкновение, а скорая столкнулась с автомобилем Honda.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 16:10. В результате ДТП с разными травмами были госпитализированы водитель и пассажир Hyundai, а также три пассажира скорой помощи.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили порталу Юга.ру 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре за день произошло два ДТП с машинами скорой помощи, а в ноябре прошлого года на Кубани в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека.