Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью на Кубани

По предварительным днным, машина скорой помощи ехала по улице Ковтюха со стороны Полковой в сторону Отдельской. На перекрестке Ковтюха и Батарейной водитель спецмашины проехал на «красный» со включенной сиреной и проблесковыми маячками.

В это время водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Батарейной, не уступил дорогу скорой, в результате чего произошло столкновение, а скорая столкнулась с автомобилем Honda.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 16:10. В результате ДТП с разными травмами были госпитализированы водитель и пассажир Hyundai, а также три пассажира скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили порталу Юга.ру 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.