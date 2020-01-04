В Краснодаре за день произошло два ДТП с машинами скорой помощи
В Краснодаре 4 января случилось две аварии с каретами скорой помощи, одна из них — с участием автомобиля такси
Первое ДТП случилось около 6:00. Водитель неотложки со включенной сиреной и маячками двигалась по улице Северной и на красный сигнал светофора выехал на перекресток с Седина, не убедившись, что его пропускают. В этот момент скорую протаранило такси. От удара спецмашина перевернулась на бок.
«Со слов водителя скорой, он не заметил такси. В результате ДТП ему и водителю такси оказана медпомощь на месте. Пассажирки скорой госпитализированы с травмами плеча и головы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В отношении водителя скорой помощи назначили административное расследование в связи с тем, что он не убедился в безопасности движения.
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В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края сообщили, что 4 января в столице Кубани произошло две аварии с участием машин скорой помощи: еще одно ДТП случилось на перекрестке улиц Гаврилова и Гаражной.
«В обоих случаях скорая двигалась с включенными маячками и сиреной. Среди участников ДТП тяжелых пострадавших и детей нет. Всем оказана необходимая медпомощь в полном объеме», — прокомментировали в краевом минздраве.
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