В Краснодаре за день произошло два ДТП с машинами скорой помощи

В Краснодаре 4 января случилось две аварии с каретами скорой помощи, одна из них — с участием автомобиля такси

Первое ДТП случилось около 6:00. Водитель неотложки со включенной сиреной и маячками двигалась по улице Северной и на красный сигнал светофора выехал на перекресток с Седина, не убедившись, что его пропускают. В этот момент скорую протаранило такси. От удара спецмашина перевернулась на бок.

«Со слов водителя скорой, он не заметил такси. В результате ДТП ему и водителю такси оказана медпомощь на месте. Пассажирки скорой госпитализированы с травмами плеча и головы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении водителя скорой помощи назначили административное расследование в связи с тем, что он не убедился в безопасности движения.