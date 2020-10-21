В Краснодаре на 7 лет осудили застройщика ЖК Rich House, который обманул дольщиков на 1,4 млрд рублей

21 октября Краснодарский краевой суд сообщил о вынесении приговора по делу о дольщиках, которых обманули в строительных компаниях «Линдт» и «Клубный квартал»

Напомним, два 16-этажных дома в ЖК Rich House начали строить на улице Ярославской, 113 в 2013 году. Срок сдачи неоднократно переносился, в 2016 году из-за нехватки денег у застройщика, компании «Линдт», работы на объекте прекратились. В 2017 году на застройщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Во время проверки в организации не нашли признаков нецелевого использования средств дольщиков. При этом выяснилось, что компания уклонялась от подключения домов к газоснабжению. В 2019 году инвестор нашелся и работы возобновили.

21 октября 2020 года пресс-служба Краснодарского краевого суда рассказала о втором уголовном деле против застройщика. По данным суда, генеральный директор ООО «Линдт» с 2013 по 2017 год продолжил привлекать средства дольщиков Rich House. Ущерб всем пострадавшим составил 1 млрд 125,4 млн рублей.