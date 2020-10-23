В Краснодаре остановили снос двух самостроев после того, как дольщики начали мешать спецтехнике

23 октября пресс-служба мэрии дала порталу Юга.ру комментарий относительно двух ЖСК, которые начали сносить накануне

22 октября паблик «Туподар Краснодар» написал, что в поселке Краснодарском начался снос литера 6 в ЖСК «Наш дом». Дольщики утверждали, что их не предупреждали о сносе, а последней известной им информацией были данные о том, что суды еще не закончились. В тот же день в городе начали сносить ЖСК «Удачный выбор» на улице Альпийской, 17. 23 октября дольщики попытались остановить снос первого дома: они окружили здание и начали мешать спецмашинам, написали в телеграм-канале «Живой Кубани». На плакате протестующих говорится, что квартиры в ЖСК купили 114 семей, вложив в строительство средства 37 маткапиталов. В этот же день портал Юга.ру получил официальный комментарий мэрии по сносу двух домов. В пресс-службе рассказали, что оба здания — в поселке Краснодарском, 1/1 и на Альпийской, 17 — признаны самостроями.

Самовольное возведение по первому адресу выявили в 2015 году. Многоквартирный дом строился без документов и с нарушениями на участке, который был предназначен для индивидуального строительства. На тот момент был готов цокольный этаж. Прикубанский районный суд после иска администрации запретил прододлжать возведение дома. Тем не менее, стройка продолжилась, а часть квартир застройщик продал дольщикам. Администрация предъявила иск о сносе объекта, в 2017 году суд удовлетворил его. Это должен был сделать собственник, однако он не исполнил решение суда, поэтому ему назначили неустойку в 1 млн рублей. Дом на Альпийской, 17 также возводили с нарушениями градостроительных норм и без документации. Несмотря на это, застройщик продал квартиры.

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Мэрия подала в суд, в 2018 году было принято решение о сносе. Обязанности по демонтажу объектов возложили на застройщика, однако он этого не сделал. Суд назначил ему неустойку — по 1 тыс. рублей в день. В пресс-службе отметили, что граждане вправе требовать компенсацию от застройщика через суд и что администрация не уполномочена разрешать споры между ними. Тем не менее, снос остановили, а часть техники ушла с участков. «В понедельник инициативные группы дольщиков (по 15 от каждого дома) приглашены в мэрию. Они встретятся с представителями прокуратуры, первым заместителем мэра Евгением Наумовым и руководством округа, чтобы найти решение проблемы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.