Обманутые дольщики из Краснодара приехали в Сочи в один день с Путиным, чтобы привлечь его внимание

В Сочи 12 ноября приехали обманутые дольщики из Краснодара, чтобы привлечь внимание президента России Владимира Путина к проблемному ЖСК

Из Краснодара в Сочи приехали дольщики ЖСК «Наш дом», так как сегодня президент России Владимир Путин встретился на курорте со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. Одна из представительниц инициативной группы встала с большим плакатом на дороге в аэропорт. Инициаторы акции пояснили, что хотели привлечь внимание главы государства к проблемным домам.

Фото женщины разместили в соцсетях. На плакате протестующих говорится, что квартиры в ЖСК купили 114 семей, вложив в строительство средства 37 маткапиталов. Теперь обманутые семьи остались на улице.

Напомним, 22 октября в поселке Краснодарском начали сносить литер 6 ЖСК «Наш дом». Дольщики утверждали, что их не предупреждали о сносе, а последней известной им информацией были данные, что суды еще не закончились. На следующий день дольщики попытались остановить снос первого дома: они окружили здание и начали мешать спецмашинам. Позже власти Краснодара объяснили порталу Юга.ру ситуацию с двумя проблемными ЖСК, снос которых приостановили.

По предварительной информации, акция дольщиков в Сочи желаемого результата не принесла.