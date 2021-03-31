В апреле на улице Московской в Краснодаре ограничат движение из-за укладки трамвайных рельсов

В январе в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной линии на Московской до улицы Петра Метальникова. Вместе с тем на пересечении улиц Солнечной и Московской начали обновлять подземные коммуникации. Из-за этого на участке убрали трамвайное разворотное кольцо. В конце марта его начали восстаналивать.

31 марта мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что движение трамваев по обновленному кольцу возобновят 8 апреля. Также с 5 апреля начнется новый этап возведения трамвайной ветки. Полотно начнут укладывать дальше по Московской в сторону Петра Метальникова. Рельсо-шпальную решетку будут собирать на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления и подвозить к месту на специальных вагонах.

Из-за этого шестого апреля от улицы Автомобильной до переулка Алмазного планируют частично ограничить движение транспорта. Проезд организуют по двум полосам в разном направлении, сообщили в пресс-службе администрации.