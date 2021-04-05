Представлен список известных краснодарцев, которые станут чтецами «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» 5 апреля представили список чтецов и площадок акции в Краснодаре и Усть-Лабинске
Напомним, в 2020 году из-за пандемии международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые за 16 лет прошла в онлайн-формате. В 2021 году Краснодарский край вместе со всем миром напишет диктант 10 апреля в традиционном формате. На Кубани подготовили площадки в нескольких городах, впервые к их числу присоединится Усть-Лабинск.
31 марта стартовала регистрация участников акции. На следующий день об участии в роли чтецов, или диктаторов, сообщили главный архитектор Краснодара Наталья Машталир и вице-мэр города Антон Смертин.
5 апреля организаторы акции в Краснодарском крае представили окончательный список чтецов, в который попали журналисты, телеведущие, писатели, педагоги и другие известные персоны. Среди них Андрей Трегубов, Нина Шилоносова, Екатерина Давыдова, Артём Никитин, Мадина Амади, Юлия Купер.
На площадке академии ИМСИТ диктант прочтет актер театра и кино Михаил Башкатов, известный зрителям по комедиям «Кухня», «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», «Звездный разум». Его соведущей станет стендап-актриса, преподаватель биологии Амалия Аталян. К моменту публикации новости на этой площадке осталось 265 свободных мест, сообщается на сайте «Тотального диктанта».
В этом году во время диктанта проведут образовательные акции. Для тех, кто будет писать тест, устроят разминку на знание правил русского языка, а одному из участников подарят возможность стать диктатором этого года.
Партнерами «Тотального диктанта» в Краснодаре и Усть-Лабинске стали фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», агентство недвижимости «Аякс», компания «Ростелеком» и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».