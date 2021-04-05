Представлен список известных краснодарцев, которые станут чтецами «Тотального диктанта»

Краснодарский край

Распечатать

Организаторы «Тотального диктанта» 5 апреля представили список чтецов и площадок акции в Краснодаре и Усть-Лабинске

Напомним, в 2020 году из-за пандемии международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые за 16 лет прошла в онлайн-формате. В 2021 году Краснодарский край вместе со всем миром напишет диктант 10 апреля в традиционном формате. На Кубани подготовили площадки в нескольких городах, впервые к их числу присоединится Усть-Лабинск.

31 марта стартовала регистрация участников акции. На следующий день об участии в роли чтецов, или диктаторов, сообщили главный архитектор Краснодара Наталья Машталир и вице-мэр города Антон Смертин.

5 апреля организаторы акции в Краснодарском крае представили окончательный список чтецов, в который попали журналисты, телеведущие, писатели, педагоги и другие известные персоны. Среди них Андрей Трегубов, Нина Шилоносова, Екатерина Давыдова, Артём Никитин, Мадина Амади, Юлия Купер.

На площадке академии ИМСИТ диктант прочтет актер театра и кино Михаил Башкатов, известный зрителям по комедиям «Кухня», «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», «Звездный разум». Его соведущей станет стендап-актриса, преподаватель биологии Амалия Аталян. К моменту публикации новости на этой площадке осталось 265 свободных мест, сообщается на сайте «Тотального диктанта».

В этом году во время диктанта проведут образовательные акции. Для тех, кто будет писать тест, устроят разминку на знание правил русского языка, а одному из участников подарят возможность стать диктатором этого года.

Партнерами «Тотального диктанта» в Краснодаре и Усть-Лабинске стали фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», агентство недвижимости «Аякс», компания «Ростелеком» и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Акции Краснодар Лингвистика Образование Развлечения Тотальный диктант Усть-Лабинский район

Новости

На Кубани собирают деньги на лечение 6-летней девочки с ДЦП
Пешеходный центр Краснодара начнут обустраивать с улицы Чапаева в 2022 году
Представлен список известных краснодарцев, которые станут чтецами «Тотального диктанта»
В Сочи водитель такси снес остановку
Бывшего главного архитектора Краснодара осудили на 4,5 года колонии. Но он там не пробудет ни дня
Движение трамваев по улице Московской в Краснодаре возобновят раньше срока

Лента новостей

Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
3 апреля, 16:27
Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС

Реклама на портале