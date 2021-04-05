Представлен список известных краснодарцев, которые станут чтецами «Тотального диктанта»

Напомним, в 2020 году из-за пандемии международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» впервые за 16 лет прошла в онлайн-формате. В 2021 году Краснодарский край вместе со всем миром напишет диктант 10 апреля в традиционном формате. На Кубани подготовили площадки в нескольких городах, впервые к их числу присоединится Усть-Лабинск.

31 марта стартовала регистрация участников акции. На следующий день об участии в роли чтецов, или диктаторов, сообщили главный архитектор Краснодара Наталья Машталир и вице-мэр города Антон Смертин.