В Краснодаре началась регистрация участников «Тотального диктанта – 2021»

31 марта открылась регистрация на всемирную ежегодную образовательную акцию по русскому языку «Тотальный диктант — 2021»

В этом году «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 14:00. Участники под диктовку запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания».

Для подготовки к диктанту на Кубани 25 марта запустили онлайн-курс по русскому языку. Присоединиться к нему можно в телеграм-канале или в чате WhatsApp.

Кроме того, 26 марта в группе соцсети «ВКонтакте» «Тотальный диктант в Краснодаре и Усть-Лабинске» стартовало голосование на выбор «Народного чтеца». Оно продлится до 2 апреля, а победитель станет диктором на одной из площадок Краснодара.

Регистрация участников «Тотального диктанта» началась сегодня, 31 марта. В Краснодаре в день акции откроется десять площадок общей вместимостью 1,2 тыс. мест. Еще две локации на 150 человек создадут в Усть-Лабинске.

«В этом году мы снизили количество мест на оффлайн-площадках. Это связано с обеспечением норм Роспотребнадзора. Площадки организованы в режимных учреждениях — в вузах, школах, доме культуры и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Убедительно просим участников акции приходить со своими масками и оставаться дома в случае болезни», — рассказала координатор проекта на Кубани Алена Чавычалова.

Как стать участником «Тотального диктанта»? Зайти на сайт акции totaldict.ru и выбрать пункт меню «Тотальный диктант и TRuD»; Выбрать Краснодар из списка городов; Выбрать подходящую локацию в меню «Площадки» и зарегистрироваться.

Каждый участник получит бланк и ручку. Диктант начнется в 14:00, а после все работы проверит штаб на базе филологического факультета КубГУ. Свой результат можно будет узнать на сайте акции.