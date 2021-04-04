На Кубани за неделю зафиксировали 766 зараженных коронавирусом и 81 умершего

Больше всего инфицированных в Краснодаре (31), Сочи (20) и Новороссийске (8). В остальном случаи распределились так:

За прошлую неделю, по официальным данным, коронавирус нашли у 823 человек, еще 80 умерли. За последние сутки официально заразились 49 мужчин и 60 женщин, в том числе 11 детей.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 42 тыс. 808 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 754,3. С выздоровлением выписали 37 тыс. 596 пациентов (+114 за сутки), умерли 2 тыс. 369 человек (+12). Кроме того, 76 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО.

Сейчас в стационарах лечатся 1 тыс. 205 жителей с ковидом, на дому — 1 тыс. 638 человек, уточнили в краевом оперштабе.

Как писали Юга.ру, в марте оперштаб Кубани перестал публиковать отдельную сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания.