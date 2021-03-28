На Кубани за неделю зафиксировали 823 зараженных коронавирусом и 80 умерших

В Краснодарском крае к 28 марта официальное число больных коронавирусом превысило 42 тыс. человек

В марте оперштаб Кубани перестал публиковать отдельную сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. За прошлую неделю, по официальным данным, коронавирус нашли у 870 человек, еще 87 умерли. За неделю с 22 по 28 марта больше всего случаев заражения зафиксировали 22 марта (124), меньше всего — 28 марта (113). В прошлые субботу и воскресенье выявляли 13 и 12 смертей, затем пять дней подряд минздрав диагностировал по 11 смертей.