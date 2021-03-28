На Кубани за неделю зафиксировали 823 зараженных коронавирусом и 80 умерших
В Краснодарском крае к 28 марта официальное число больных коронавирусом превысило 42 тыс. человек
В марте оперштаб Кубани перестал публиковать отдельную сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. За прошлую неделю, по официальным данным, коронавирус нашли у 870 человек, еще 87 умерли.
За неделю с 22 по 28 марта больше всего случаев заражения зафиксировали 22 марта (124), меньше всего — 28 марта (113). В прошлые субботу и воскресенье выявляли 13 и 12 смертей, затем пять дней подряд минздрав диагностировал по 11 смертей.
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За последние сутки официально заразились 48 мужчин и 65 женщин в возрасте от 19 до 89 лет. Больше всего инфицированных в Краснодаре (32), в Сочи и Армавире по 9. В остальном случаи распределились так:
- 6 — в Геленджике;
- по 5 — в Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах;
- по 4 — в Горячем Ключе, Павловском, Тимашевском районах;
- по 3 — в Кореновском, Апшеронском, Выселковском, Динском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Ленинградском, Брюховецком, Ейском, Кущевском, Гулькевичском, Новокубанском, Белоглинском районах;
- по 1 — в Анапе, Туапсинском, Кавказском, Красноармейском, Отрадненском, Тихорецком, Калининском районах.
С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 42 тыс. 42 человек, в том числе у 2 тыс. 820 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 740,8. С выздоровлением выписали 36 тыс. 887 пациентов (+129 за сутки), умерли 2 тыс. 288 человек (+11). Кроме того, 66 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Сейчас в стационарах лечатся 1 тыс. 109 жителей с ковидом, на дому — 1 тыс. 758 человек, уточнили в краевом оперштабе.
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