Парад Победы в Новороссийске пройдет со зрителями, но пустят туда не всех
На парад Победы 9 мая в Новороссийске допустят зрителей, которые вакцинировались от коронавируса
Напомним, в 2020 году из-за пандемии все праздничные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в онлайн-формате. Тогда президент России Владимир Путин перенес все основные торжетва на июнь. На Кубани парад в честь Дня Победы прошел только в Новороссийске.
Читайте также:
В середине марта 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что из-за угрозы распространения коронавируса праздничные парады 9 Мая снова пройдут без зрителей.
Однако в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ 31 марта сообщили, что на парад Победы 9 мая допустят зрителей, которые сделали прививку от коронавируса. Власти городов, где пройдут военные шествия, сообщили о подготовке трибун для зрителей и организации добровольной вакцинации почетных гостей, ветеранов, волонтеров, медиков и водителей.
Всего в Южном военном округе парад проведут в десяти городах — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске. Власти планируют пригласить от 250 до 1,5 тыс. зрителей.
В то же время в марте жители Кубани стали жаловаться в соцсетях на то, что не могут попасть на вакцинацию — в мобильных пунктах закрыта запись на первую прививку, а при предварительной записи через госуслуги заявку отменяют.
30 марта в пресс-службе краевой администрации сообщили, что регион получил 35 тыс. доз вакцины, в ближайшие дни ее распределят по муниципалитетам. При этом, по данным властей Кубани, с января по март в крае привили от ковида 196,5 тыс. человек.
Все материалы по теме: