Парад Победы в Новороссийске пройдет со зрителями, но пустят туда не всех

На парад Победы 9 мая в Новороссийске допустят зрителей, которые вакцинировались от коронавируса

Напомним, в 2020 году из-за пандемии все праздничные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в онлайн-формате. Тогда президент России Владимир Путин перенес все основные торжетва на июнь. На Кубани парад в честь Дня Победы прошел только в Новороссийске.

В середине марта 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что из-за угрозы распространения коронавируса праздничные парады 9 Мая снова пройдут без зрителей.

Однако в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ 31 марта сообщили, что на парад Победы 9 мая допустят зрителей, которые сделали прививку от коронавируса. Власти городов, где пройдут военные шествия, сообщили о подготовке трибун для зрителей и организации добровольной вакцинации почетных гостей, ветеранов, волонтеров, медиков и водителей.

Всего в Южном военном округе парад проведут в десяти городах — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске. Власти планируют пригласить от 250 до 1,5 тыс. зрителей.