Власти Ейска заявили, что жалоб на коррупцию в детсадах не было. Однако СК завел уже два дела на заведующих

Краснодарский край

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В мэрии Ейска 1 апреля прокомментировали Юга.ру расследование местного депутата о коррупции в детских садах

Напомним, в начале марта депутат Ейского районного совета Александр Батуринец провёл расследование о коррупции в отрасли образования. Он выяснил, что заведующие детских садов № 6, 24 и 20 отнимали премии подчиненных якобы на нужды учреждений и забирали зарплаты «мертвых душ».

Редакция портала Юга.ру 31 марта связалась с мэрией Ейска, чтобы получить комментарий об этой ситуации. В пресс-службе 1 апреля ответили, что от депутата Батуринца не поступало официальных обращений об отъеме премий у воспитателей в детских садах.

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«Также не было жалоб на неправомерные действия администрации детских садов и со стороны самих сотрудников дошкольных учреждений. Порядок начислений заработной платы всегда находится на контроле у структурных подразделений управления образованием. Премии начисляются в соответствии с положением о премировании работников образовательных организаций», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Ейска.

В ответном письме также добавили, что по итогам проверки правоохранительных органов будут предприняты соответствующие меры.

Отметим, что накануне СК возбудил уголовное дело против заведующей детсадом № 24. Сегодня, 1 апреля, завели еще одно дело — против заведующей детсадом № 6. Женщин заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и отъеме премий у воспитателей. Про факты коррупции в этих учреждениях Батуринец рассказывал в публичном поле более месяца.

Детские сады Ейский район Коррупция Следственный комитет

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