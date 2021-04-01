Власти Ейска заявили, что жалоб на коррупцию в детсадах не было. Однако СК завел уже два дела на заведующих

В мэрии Ейска 1 апреля прокомментировали Юга.ру расследование местного депутата о коррупции в детских садах

Напомним, в начале марта депутат Ейского районного совета Александр Батуринец провёл расследование о коррупции в отрасли образования. Он выяснил, что заведующие детских садов № 6, 24 и 20 отнимали премии подчиненных якобы на нужды учреждений и забирали зарплаты «мертвых душ». Редакция портала Юга.ру 31 марта связалась с мэрией Ейска, чтобы получить комментарий об этой ситуации. В пресс-службе 1 апреля ответили, что от депутата Батуринца не поступало официальных обращений об отъеме премий у воспитателей в детских садах.

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