СК возбудил второе дело о коррупции в детсадах Ейского района после расследования местного депутата

1 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении заведующей детсадом в Ейске, после того как городской депутат обнародовал коррупционные схемы в детских садах муниципалитета

В начале марта депутат совета Ейского района Александр Батуринец придал огласке проблему в детсадах № 6, 24 и 20, воспитатели которых пожаловались на коррупцию. По их словам, заведующие забирали премии подчиненных и получали зарплаты «мертвых душ». 31 марта следственный комитет возбудил дело против экс-заведующей детского сада № 24. Подробности истории можно прочитать здесь .

1 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что уголовное дело возбудили на 54-летнюю заведующую ейского детского сада № 6. Ее подозревают по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, заведующая требовала от подчиненной отдавать часть денег из премии, объясняя это тем, что размер выплаты завышен. Так, с января 2018 по март 2021 года заведующая получила от сотрудницы 101 тыс. рублей.

Расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности.