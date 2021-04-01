СК возбудил второе дело о коррупции в детсадах Ейского района после расследования местного депутата

Краснодарский край

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1 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении заведующей детсадом в Ейске, после того как городской депутат обнародовал коррупционные схемы в детских садах муниципалитета

В начале марта депутат совета Ейского района Александр Батуринец придал огласке проблему в детсадах № 6, 24 и 20, воспитатели которых пожаловались на коррупцию. По их словам, заведующие забирали премии подчиненных и получали зарплаты «мертвых душ». 31 марта следственный комитет возбудил дело против экс-заведующей детского сада № 24. Подробности истории можно прочитать здесь

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1 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что уголовное дело возбудили на 54-летнюю заведующую ейского детского сада № 6. Ее подозревают по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, заведующая требовала от подчиненной отдавать часть денег из премии, объясняя это тем, что размер выплаты завышен. Так, с января 2018 по март 2021 года заведующая получила от сотрудницы 101 тыс. рублей.

Расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале силовики провели обыски в администрации Ейского района и задержали главу муниципалитета и его заместителя.

Взятка Детские сады Ейский район Коррупция Превышение полномочий

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