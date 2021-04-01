В Ейском районе депутат обнародовал коррупционные схемы в детских садах муниципалитета. 31 марта СК возбудил дело против одной из заведующих

Депутат районного совета Александр Батуринец рассказал порталу Юга.ру, что с января ему поступают жалобы от воспитателей детских садов № 6, 24 и 20. По его сведениям, заведующие продолжительное время забирают премии подчиненных, а также получают зарплаты «мертвых душ».

Батуринец заявил, что премии у воспитателей отбирали участники коррупционных схем из администрации района. Он напомнил, что занимавшую ранее должность начальника управления образованием Татьяну Кудинову уволили в 2019 году за коррупцию. По данным издания «Деловой Ейск», чиновница покинула пост в связи с утратой доверия. Кудинова присвоила себе более 400 тыс. рублей. Деньги она получила от заведующих детсадами и директоров школ, уточняла «Живая Кубань».

После увольнения Кудиновой, по мнению депутата, коррупционные схемы продолжили работать. Так, в прошлом году на хозяйственные нужды из бюджета района выделили деньги 7 детским садам из 35. В конце года в бюджет муниципалитета вернулось неиспользуемых 18 млн рублей.

Необходимые на нужды учреждений деньги забирали из премий воспитателей. Дело в том, что из бюджета для стимулирования педагогического состава ежемесячно на каждый детский сад выделяются средства, которые заведующие самостоятельно распределяют в виде премий.

«И тут дальше всё зависит от фантазии заведующей. Можно одному начислить 2 тыс. рублей, а другому — 10! Но чтобы последний разницу отдал наличкой для нужд детского сада», — писал на своей странице в фейсбуке Батуринец.

Депутат неоднократно обращался в администрацию района и управление образования, однако ответа так и не последовало.

В начале марта Александр Батуринец заявил о коррупции в детсадах во время открытой сессии по отчету главы администраций Ейского района Виктора Ляхова. Он также обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой прислать комплексную проверку в район и к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с ходатайством взять ситуацию под личный контроль. Видео выступления депутата опубликовано на его ютуб-канале.

25 марта Александр Батуринец опубликовал депутатское расследование, посвященное коррупции в образовании района. А 31 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что против 52-летней экс-заведующей детского сада № 24 поселка Советского Ейский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, женщина систематически забирала премии у подчиненных, объяснив это тем, что размер премии завышен. С августа 2018 года по февраль 2021-го она незаконно получила от 11 сотрудников дошкольного учреждения более 240 тыс. рублей.

В беседе с журналистом портала Юга.ру Александр Батуринец отметил, что выявил факты коррупции в трех детсадах, однако пока следователи возбудили дело только по одному случаю.

Журналист спросила у депутата, как отреагировали на его расследование местные чиновники. По словам Батуринца, ни глава района Виктор Ляхов, ни новый начальник управления образования Лидия Браун не предприняли никаких мер.

«Не может глава Ейского района навести порядок в этом вопросе. Он может поделиться только своим опытом, как уйти от уголовной ответственности, потому что сам был осужден за подобное», — заявил депутат.

Виктор Ляхов занял должность главы Ейского района в конце декабря 2019 года. Ранее он возглавлял Краснодарское военное авиационное училище. В октябре 2017 году против Ляхова возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. В итоге его освободили от уголовной ответственности и оштрафовали на 35 тыс. рублей.