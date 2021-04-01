«20 Добрых дел «ЕвроХима»: в Белореченске подвели первые итоги проекта

Партнерский Краснодарский край

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1 апреля «Еврохим-БМУ» рассказал о промежуточных итогах акции «20 добрых дел»

Напомним, социальный проект, в котором участвуют специалисты и волонтеры, стартовал в январе этого года. Акция приурочена к 20-летию компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим». В конце года авторы лучших инициатив получат специальную награду — «Хрустальную гранулу». Церемония награждения состоится в Москве.

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«За три месяца волонтерской работы нам удалось многое сделать. Мы поборолись со снежной стихией, когда в Белореченском районе выпало рекордное количество осадков за последние несколько лет, и наш город оказался самым заснеженным в Краснодарском крае. Мы продолжаем поддерживать инициативу наших коллег из «Юг-сервис» по сбору средства для волонтерской группы «Бездомныши Белореченска», — рассказала куратор молодых специалистов Виктория Токарева.

Также волонтеры инициировали раздачу сотрудникам предприятия брошюр по профилактике коронавируса. Часть из них передали в больницы Белореченска. Кроме того, в рамках акции запланирован субботник в парке Победы. Волонтеры планируют провести подкормку и уход за кустарниками и деревьями.

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Следить за новостями акции можно в аккаунтах «#20добрыхДелЕвроХим» во «ВКонтакте» и инстаграме. Также новости публикуются на странице сообщества «ЕвроХим-БМУ» и доступны по хэштегу #20добрыхДелЕврохим.

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