«ЕвроХим» организовал посадку туи в Белореченске

Партнерский Краснодарский край

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Вместе с молодыми специалистами «ЕвроХима» в акции участвовали студенты Белореченского индустриально-технологического техникума и добровольцы «Экологического содружества»

Акцию приурочили к празднованию 75-летия Великой Отечественной войны. Озеленение аллеи провели в белореченском Парке Победы. Компания «ЕвроХим» регулярно реализует проекты для снижения негативного влияния на окружающую среду.

«О нашей повседневной жизни: достаточно посадить шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать выбросы CO2», — отметил гендиректор компании Игорь Нечаев.

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С каждым годом площади зеленых насаждений на планете неуклонно уменьшаются из-за промышленных вырубок, лесных пожаров и засухи. В свою очередь, это приводит к повышению углекислого газа в атмосферном воздухе и парниковому эффекту.

«Сохранение экологического равновесия — главная задача человечества в наше время. Каждый должен беречь природу и стараться для ее благоприятного развития. Регулярная посадка деревьев и наблюдение за их ростом — важная часть борьбы с загрязнением воздуха. Поэтому для молодого поколения восполнение природных ресурсов — это залог здорового будущего», — сказала молодой специалист Виктория Токарева.

ЕвроХим Экология

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