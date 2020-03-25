«ЕвроХим» организовал посадку туи в Белореченске
Вместе с молодыми специалистами «ЕвроХима» в акции участвовали студенты Белореченского индустриально-технологического техникума и добровольцы «Экологического содружества»
Акцию приурочили к празднованию 75-летия Великой Отечественной войны. Озеленение аллеи провели в белореченском Парке Победы. Компания «ЕвроХим» регулярно реализует проекты для снижения негативного влияния на окружающую среду.
«О нашей повседневной жизни: достаточно посадить шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать выбросы CO2», — отметил гендиректор компании Игорь Нечаев.
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С каждым годом площади зеленых насаждений на планете неуклонно уменьшаются из-за промышленных вырубок, лесных пожаров и засухи. В свою очередь, это приводит к повышению углекислого газа в атмосферном воздухе и парниковому эффекту.
«Сохранение экологического равновесия — главная задача человечества в наше время. Каждый должен беречь природу и стараться для ее благоприятного развития. Регулярная посадка деревьев и наблюдение за их ростом — важная часть борьбы с загрязнением воздуха. Поэтому для молодого поколения восполнение природных ресурсов — это залог здорового будущего», — сказала молодой специалист Виктория Токарева.
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