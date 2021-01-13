«ЕвроХим» запустил социальный проект «20 добрых дел»
«ЕвроХим» отметил 20 лет на рынке минеральных удобрений стартом соцпроекта «20 добрых дел»
Отмечая юбилей, компания Андрея Мельниченко готовит интересную программу мероприятий не только для своих сотрудников, но и жителей городов, где находятся заводы и комбинаты «ЕвроХима». Первый масштабный соцпроект, который стартует уже в начале 2021 года во всех регионах присутствия компании, называется «20 добрых дел «ЕвроХима». Программа будет реализовываться молодыми специалистами, волонтерами и активистами компании.
Так, сотрудники «ЕвроХим-БМУ» с начала пандемии и до сих пор поддерживают местные школы, больницы и пожилых людей. В 2021 году волонтеры «ЕвроХим-БМУ» намерены продолжить эту деятельность и порадовать жителей Белореченска еще множеством добрых дел. О реализации проекта все желающие смогут узнать из материалов в соцсетях с хештегом #20добрыхДелЕврохим, например, в инстаграме «ЕвроХим-БМУ».
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Проекты «ЕвроХима» в условиях пандемии признаны Общественной палатой РФ одной из лучших социальных практик среди российских компаний. За бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания получила Почетную грамоту с подписью президента РФ и стала лауреатом конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел — 2020» и премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», учрежденной Минпромторгом РФ. Также по итогам 2020 года «ЕвроХим» вошел в число лидеров индекса «Ответственность и открытость», ежегодно рассчитываемого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
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