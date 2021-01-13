«ЕвроХим» запустил социальный проект «20 добрых дел»

Отмечая юбилей, компания Андрея Мельниченко готовит интересную программу мероприятий не только для своих сотрудников, но и жителей городов, где находятся заводы и комбинаты «ЕвроХима». Первый масштабный соцпроект, который стартует уже в начале 2021 года во всех регионах присутствия компании, называется «20 добрых дел «ЕвроХима». Программа будет реализовываться молодыми специалистами, волонтерами и активистами компании.



Так, сотрудники «ЕвроХим-БМУ» с начала пандемии и до сих пор поддерживают местные школы, больницы и пожилых людей. В 2021 году волонтеры «ЕвроХим-БМУ» намерены продолжить эту деятельность и порадовать жителей Белореченска еще множеством добрых дел. О реализации проекта все желающие смогут узнать из материалов в соцсетях с хештегом #20добрыхДелЕврохим, например, в инстаграме «ЕвроХим-БМУ».