Администрация Белореченского района поддержала «20 добрых дел «ЕвроХима»

В этом году компания отмечает 20-летие и готовит масштабную программу мероприятий не только для своих сотрудников, но и для жителей города, где находятся заводы и комбинаты «ЕвроХим-БМУ».

Учитывая социальную значимость проекта, «ЕвроХим — Белореченские минеральные удобрения» разрабатывает программу вместе с районными властями и муниципалитетами. По итогам совещания с администрацией Белореченского района, экологическими и образовательными учреждениями был утвержден предварительный план проекта «20 добрых дел «ЕвроХим-БМУ», который будет реализовываться в течение всего 2021 года в Белореченском районе.