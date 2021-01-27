Администрация Белореченского района поддержала «20 добрых дел «ЕвроХима»

Партнерский Краснодарский край

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Минерально-химическая компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» открывает 2021 год социальным проектом «20 добрых дел»

В этом году компания отмечает 20-летие и готовит масштабную программу мероприятий не только для своих сотрудников, но и для жителей города, где находятся заводы и комбинаты «ЕвроХим-БМУ».

Учитывая социальную значимость проекта, «ЕвроХим — Белореченские минеральные удобрения» разрабатывает программу вместе с районными властями и муниципалитетами. По итогам совещания с администрацией Белореченского района, экологическими и образовательными учреждениями был утвержден предварительный план проекта «20 добрых дел «ЕвроХим-БМУ», который будет реализовываться в течение всего 2021 года в Белореченском районе.

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О воплощении проекта можно узнать в соцсетях по хештегу #20добрыхДелЕврохим, в инстаграме «ЕвроХим-БМУ» или в сообществах администрации Белореченского района.

Желающих стать волонтерами проекта организаторы призвали писать в инстаграм предприятия.

Белореченский район Благотворительность ЕвроХим

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