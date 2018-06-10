В Краснодаре проблемный жилой комплекс на улице Симферопольской пообещали сдать осенью

Мэр Краснодара Евгений Первышов проверил строительство двух проблемных жилых комплексов, на которых возобновили работы

Глава города посетил ЖК «Авиатор» на улице Валерия Гассия, 2 и ЖК «Фрегат» на улице Симферопольской, 58.

Директор департамента строительства Максим Карпенко рассказал, что строительство ЖК «Авиатор» остановилось в октябре 2015 года. Для возобновления работ нашли нового инвестора. По данным инвестора, секции, в которых дольщики получат жилье, сдадут в начале 2019 года.

Первышов отметил, что квартиры в этом комплексе ждут 90 дольщиков. Он поручил департаменту строительства постоянно контролировать положение дел на объекте.

Дома в ЖК «Фрегат» должны были сдать в эксплуатацию несколько лет назад. Строительство возобновили в марте 2017 года. Сейчас 16-этажка практически готова, застройщик должен вывезти строительный мусор, подключить электричество, выполнить пуско-наладочные работы и завершить благоустройство. Планируется, что осенью в квартиры заселяться 170 дольщиков.

Первышов осмотрел прилегающую территорию. Там оборудовали детскую и спортивную площадки. В ближайшее время строители должны уложить тактильную плитку на тротуарах и прорезиненное покрытие на спортплощадке, а также завершить озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.