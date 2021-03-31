Более 6,1 млрд рублей дополнительно направят на ремонт и строительство дорог Кубани

Депутаты ЗСК 31 марта согласовали внесение изменений в госпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Документ, который представил глава министерства транспорта Кубани Алексей Переверзев, предлагает увеличить общий объем финансирования госпрограммы более чем на 6,1 млрд рублей. При этом 3,3 млрд рублей выделят из госбюджета, а из краевой казны — почти 2,6 млрд рублей.

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В этом году дополнительное финансирование направят на капитальный ремонт, реконструкцию и содержание региональных трасс, а также на строительство дорог местного значения.

Председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что качественные дороги являются залогом комфортной жизни людей и способствуют развитию экономики.

«Наши дороги — это лицо Кубани. И мы делаем все возможное для того, чтобы кубанцам на них было удобно, а у многочисленных гостей края оставалось о нем самое благоприятное впечатление», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

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Кроме того, руководитель краевого парламента напомнил, что в этом году из госбюджета выделили еще 2 млрд рублей на строительство Яблоновского моста. Юга.ру писали о том, что к концу года техническая готовность объекта должна составить 50%.

«Это проект, скорейшего завершения которого с большим нетерпением ждут и краснодарцы, и жители близлежащих муниципалитетов, и многочисленные транзитники. Это очень важная транспортная артерия. Многие тысячи людей из Адыгеи и близлежащих районов края постоянно ездят в краевой центр, на работу или по иным делам. А в летний период нагрузка пиково возрастает из-за отдыхающих, едущих к морю», — прокомментировал Юрий Бурлачко.