В ЗСК обсудили «плачевное состояние» муниципальных дорог на Кубани

Глава Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку

Ее главной темой стали итоги реализации госпрограммы по развитию на Кубани сети автодорог в 2020 году. В начале совещания Бурлачко отметил, что сложности периода не повлияли на стабильность и эффективность работы дорожного хозяйства. С докладом перед депутатами выступил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк. «За 2020 год в профильную госпрограмму внесли пять изменений. При этом финансирование из краевого бюджета главного «дорожного» документа за год выросло более чем на 2,2 млрд рублей. В 2020 году объем ассигнований на дороги в крае составил более 34 млрд рублей», — сообщил Смаглюк.

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель призвал уделить особое внимание муниципальным дорогам. «Они находятся в плачевном состоянии в отличие от региональных трасс, которые благодаря программным мероприятиям приближаются к норме», — аргументировал свою позицию депутат. Также он сообщил, что недостаток обходных дорог и отсутствие специальных маршрутов повсеместно приводит к движению грузовиков по жилым районам. Еще одной проблемой Чепель назвал отсутствие мостов. «Те, которые есть, зачастую не справляются с нагрузкой», — заключил депутат.

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Бурлачко поднял тему весового контроля на дорогах Краснодарского края. По его мнению, он важен для поддержания трасс в надлежащем состоянии. «На последней сессии губернатор поддержал нашу инициативу в том, чтобы весь комплекс необходимых мер применялся не только при строительстве дорог, но и при их содержании. Важная роль у пунктов весового контроля. На них сегодня выделяются серьезные средства. При этом часть из них нуждаются в ремонте», — заявил Бурлачко. Он сообщил, что на конец 2020 года в регионе из 20 пунктов работали только 14, а на 11 действующих пунктах проверка выявила несостоятельность оборудования.