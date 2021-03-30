В Краснодаре будет еще один дождливый день? Отвечает гидрометцентр

В предпоследний день марта в Краснодаре воздух прогреется выше 10 °С

В Краснодаре днем столбики термометров поднимутся до 11-13 °С. Ожидается ветер 4-9 м/с, пройдет кратковременный дождь. В течение дня будет переменная облачность.

В этот же день в регионе потеплеет до 9-14 °С. По данным гидрометцентра Кубани, местами ожидается дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 4-9 м/, днем в некоторых районах порывы достигнут 14 м/с. В Туапсинском районе ветер усилится до 12-17 м/с, днем температура воздуха достигнет 15 °С.

Напомним, ровно год назад на Кубани было теплее. Столбики термометров показывали 13-18 °С, местами до 20 °С. Был сухой, но ветреный день.