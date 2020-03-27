В выходные на Кубань вернутся 20 °С

В Краснодарском крае 27, 28 и 29 марта прогнозируют теплую и преимущественно сухую погоду

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 27 марта преимущественно без осадков. Ветер 7-12 м/с, временами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха 17-19 °С.

В этот же день в большинстве районов края осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до 13-18 °С, в отдельных районах до 20 °С.

28 марта в Краснодаре, согласно данным сервиса«Яндекс.Погода», будет 15-19 °С и облачность с прояснениями. 29 марта в краевом центре ожидается 16-18 °С и пасмурная погода. В оба дня скорость ветра в городе не будет превышать 4 м/с.

В выходные в регионе ночью прогнозируют 0-5 °С, днем 13-18 °С. Местами воздух прогреется до 20 °С. В субботу на Кубани без осадков, ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. В Новороссийске скорость ветра достигнет 17-22 м/с. В воскресенье возможен дождь на Черноморском побережье. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Напомним, 26 марта в связи с распространением коронавируса губернатор Кубани поручил закрыться торговым центрам, гостиницам приостановить бронирование и не заселять гостей, а также ограничить железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Ранее не приезжать на курорты туристов попросили мэры Сочи и Анапы.