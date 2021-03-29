Компания, которая ремонтировала дороги в Краснодаре, обанкротилась

Краснодарский край

Распечатать

В марте стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию «Краснодаравтодорсервис» банкротом

В 2016 году «Краснодаравтодорсервис» занимался реконструкцией дороги в районе станицы Елизаветинской. Спустя год ООО «Россавтотранс» подало заявление о признании фирмы банкротом. В декабре 2018 года суд начал процедуру наблюдения. На этом этапе проводился анализ финансового состояния должника, был составлен реестр требований кредиторов.

Читайте также:

Тем не менее, в 2018 году администрация Краснодара заключила с «Краснодаравтодорсервис» контракт на ремонт 63 участков улиц. Так, например, дорожники укладывали новый асфальт на улице Восточно-Кругликовской, Стахановской и Индустриальной. К декабрю 2019 года фирма получила 14 претензий о невыполнении обязательств по муниципальным контрактам.

В марте этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщил 29 марта РБК.

В решении суда от 17 марта говорится, что компания задолжала 3 млрд 800 тыс. рублей. «Краснодаравтодорсервис» не смог платить по кредитам с 4 квартала 2017 года по 1 квартал 2018-го.

«При этом установлены «подозрительные» отчетные периоды для дополнительного анализа сделок должника и признаков преднамеренного банкротства», — указано в материалах дела.

ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» зарегистрировали в Краснодаре в 1993 году. Учредителями компании являются Сергей Трускавецкий и Максим Фролов.

Напомним, в 2019 году суд признал банкротом дорожно-строительное управление «Краснодар». А 4 марта этого года стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников компаний, которые некачественно уложили асфальт в центре Краснодара.

Банкротство Дороги Краснодар Ремонт дорог Суд

Новости

Компания, которая ремонтировала дороги в Краснодаре, обанкротилась
На Кубани ростовчанин ножницами убил пенсионерку и ее 13-летнюю внучку
В Адыгее в 2020 году потратили почти 52 млн рублей на выплаты для детей из нуждающихся семей
Мэр Краснодара поручил чиновникам лично проконтролировать работу уличных туалетов
Экс-главу Динского района осудили на 8 лет за получение взяток в 10 млн рублей
В Краснодаре осудили жителя Новороссийска, который после побега изнасиловал и убил женщину

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Сегодня, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
Сегодня, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале