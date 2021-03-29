Компания, которая ремонтировала дороги в Краснодаре, обанкротилась

В марте стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию «Краснодаравтодорсервис» банкротом

В 2016 году «Краснодаравтодорсервис» занимался реконструкцией дороги в районе станицы Елизаветинской. Спустя год ООО «Россавтотранс» подало заявление о признании фирмы банкротом. В декабре 2018 года суд начал процедуру наблюдения. На этом этапе проводился анализ финансового состояния должника, был составлен реестр требований кредиторов.

Тем не менее, в 2018 году администрация Краснодара заключила с «Краснодаравтодорсервис» контракт на ремонт 63 участков улиц. Так, например, дорожники укладывали новый асфальт на улице Восточно-Кругликовской , Стахановской и Индустриальной . К декабрю 2019 года фирма получила 14 претензий о невыполнении обязательств по муниципальным контрактам.

В марте этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщил 29 марта РБК .

В решении суда от 17 марта говорится, что компания задолжала 3 млрд 800 тыс. рублей. «Краснодаравтодорсервис» не смог платить по кредитам с 4 квартала 2017 года по 1 квартал 2018-го.

«При этом установлены «подозрительные» отчетные периоды для дополнительного анализа сделок должника и признаков преднамеренного банкротства», — указано в материалах дела.