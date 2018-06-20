В Краснодаре уложили асфальт на улицах Стахановской и Индустриальной

В Краснодаре к 20 июня завершили асфальтирование улиц Стахановской и Индустриальной

Мэр Краснодара Евгений Первышов проинспектировал ход работ.

«Таких объемов дорожного ремонта, как за последние полтора года, в Краснодаре еще не было. С каждым обновленным участком город делает еще один шаг по развитию транспортной инфраструктуры. Новый облик получают как магистральные, так и второстепенные улицы. Графики выдерживают. Вместе с асфальтированием приводят в порядок прилегающие территории, делают тротуары, остановочные комплексы, ограждения», — сказал Евгений Первышов.

На улице Стахановской ремонтировали участок от улицы Дзержинского до Тургенева. Длина участка составила 350 метров. Работы ведет компания «ДСУ-4». Ремонтировать дорогу начали в апреле. Рабочие убрали просадки на проезжей части, уложили выравнивающий слой дорожного покрытия, сделали тротуары и бордюры, полностью завершили асфальтирование. Главный инженер «ДСУ-4» Владимир Смирнов сообщил, что теперь нужно установить дорожные знаки и тактильные элементы, нанести разметку, а также благоустроить прилегающую территорию.

Компания также ремонтирует участок на улице Тургенева от Монтажников до Дзержинского. Протяженность составляет около 1,6 тыс. метров. Мэру показали, что подрядчик приступил к укладке асфальта. Ранее специалисты устранили дефекты дорожного покрытия, усилили основание дороги. Уже обустроили основание тротуаров, завершают установку бордюров. Смирнов сообщил, что основные дорожные работы планируют закончить в августе, благоустройство — в начале сентября. Первышов поручил подрядчику максимально ускорить работы, чтобы минимизировать помехи для транспорта. Глава города добавил, что при благоустройстве нужно восстановить зеленые островки на разделительной полосе.

Первышов осмотрел место под новую остановку общественного транспорта, которую собираются обустроить напротив жилого комплекса «Тургенев». Там также реконструируют светофор и перенесут пешеходный переход.

Мэр проинспектировал ремонт на улице Индустриальной, где уже закончили асфальтирование. На участке от улицы Захарова до Красина обустраивают тротуары. По данным подрядной организации «Краснодаравтодорсервис», на завершающем этапе также рабочие установят перильные ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку, уложат тактильную плитку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.