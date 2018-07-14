Ремонт Восточно-Кругликовской в Краснодаре завершили на 74%

В Краснодаре к 1 сентября обещали закончить ремонт участка улицы Восточно-Кругликовской

Директор подрядной организации ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» Алексей Мудрак рассказал, что на участке от 40-летия Победы до Домбайской полностью завершили работы на подземных коммуникациях. Началась укладка асфальта, завершен демонтаж островка на перекрестке Черкасской и Восточно-Кругликовской. Вместо кольцевого движения там будет регулируемый перекресток.

«Сейчас вступаем в активную фазу работ и начинаем асфальтировку. Предстоит уложить асфальт на проезжей части дороги на площади 62 тыс. кв. метров и 7 тыс. кв. метров — на тротуарах. Все работы на этом участке завершим к 1 сентября», — сказал Алексей Мудрак.

Работы на коммуникациях и проезжей части идут на нескольких промежутках улицы Восточно-Кругликовской. Реконструкция идет от улицы 40-летия Победы до Российской, включая Уссурийскую и Краснополянскую. В рамках реконструкции снесли недострой и за счет участка там расширят дорогу. Идет устройство тротуаров и установка бордюров на этом и других отрезках Восточно-Кругликовской, формирование основания дорожной одежды в районе улиц Уссурийской и Домбайской.

На участке от Российской до Яснополянской построили ливневую канализацию и сделали уличное освещение. Уже уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия и сделаны тротуары. Практически завершена укладка нижних слоев асфальта по Яснополянской, которая соединяется с Восточно-Кругликовской и является ее продолжением от Домбайской.

От улицы Яснополянской до Домбайской строится четырехполосная дорога. До этого она была гравийной. Здесь сделали ливневку, тротуары, переложили коммуникации и положат асфальт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.