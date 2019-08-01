Суд признал банкротом дорожно-строительное управление «Краснодар»
Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Дорожно-строительное управление "Краснодар"»
Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.
Согласно материалам суда, с иском о признании компании несостоятельной в конце мая 2018 года обратился «Россельхозбанк». Сумма исковых требований составляет 730,3 млн рублей. В ноябре 2018 года в ДСУ «Краснодар» ввели наблюдение. Признаков фиктивного банкротства в действиях организации суд не усмотрел.
В организации ввели конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Виталий Шкодин. Рассмотрение его отчета назначено на 17 января 2020 года, пишет «РБК Краснодар».
По данным СПАРК, ООО «ДСУ "Краснодар"» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем является Юрий Клещенко. Он же является владельцем еще одной обанкротившейся компании — ООО «СМУ "Краснодар"», генподрядчика реконструкции сочинского стадиона «Фишт» к чемпионату мира по футболу.
Клещенко задержали и арестовали в январе 2019 года, его заподозрили в незаконных операциях с кредитными средствами.
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