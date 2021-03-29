Пассажирка летевшего из Москвы самолета рассказала, что происходило на борту во время рейса 28 марта, который совершил экстренную посадку в Краснодаре

Накануне вечером аэропорт Краснодара получил сигнал от воздушного судна Boeing-737, летевшего из Шереметьево в Краснодар. На борту судна со 149 пассажирами произошло рассогласование механизации — случилась некорректная работа закрылков. Экипаж объявил аварийную посадку, к месту направили службы экстренного реагирования. Перед посадкой самолет совершил несколько кругов над Краснодаром. В 18:19 он успешно приземлился, никто не пострадал.

Читайте также: В аэропорту Сочи самолет смог приземлиться только с третьей попытки

Одна из пассажирок рейса, Мария Алмазова, рассказала о том, что происходило на борту судна во время посадки. По ее словам, еще до вылета все пошло не очень удачно. Пассажиров подвезли к самолету, но не выпустили и направили обратно в аэропорт. В итоге рейс вылетел на час позже. «Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолет готовится к аварийной посадке на сушу. Сначала мы подумали, что это шутка, но позже информацию подтвердил пилот, дальше самолет около часа кружил около города, скорее всего, чтобы выжечь топливо, бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх... Мне тоже было страшно, но не за себя. Всё это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами, чтобы росли с мамой, думала о том, как тяжело будет Диме без меня, как он сейчас стоит в аэропорту и высматривает в небе наш самолет... Я дозвонилась и единственное, что сказала: «Береги детей, я люблю тебя очень». Нам начали дозваниваться родственники и знакомые и спрашивать, что случилось, почему нас нет, говорили, что в аэропорт прибыли пожарные, скорая, МЧС. Это еще больше нагнетало», — написала Алмазова в своем инстаграме.

Читайте также: Пилот снял из кабины экипажа посадку самолета в Сочи